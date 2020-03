VIDEO | Kas me võime juba „Final Fantasy VII“ 2020. aasta parimaks mänguks tituleerida?

Foto: Square Enix

Taskuhäälingu „Teine tase“ 256. episoodis arutasid Allan ja Sten „Final Fantasy VII“ uusversiooni hiljuti ilmunud demo üle. Ragnar kuulas ning üritas aru saada, et kas mäng väärib ostmist (kui see aprillis ilmub) ning kas tõepoolest on tänavune Aasta Mäng tiitli võitja juba selgunud.