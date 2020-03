ÕHTULEHE TEST | Kas uus kentsakas lisaseade muudab PlayStation 4 puldi kasutamise paremaks? 

Seega, kasutegur on kindlasti olemas. Positiivsetest külgedest tasub kindlasti ära märkida, et oma odavast hinnast hoolimata (ligikaudu 35€) on seadme ehituskvaliteet igati adekvaatne. Kui ma agregaati esmakordselt oma puldi külge hakkasin kinnitama, ma pisut kartsin.

Nimelt arvasin, et on oht, et võin kõrvaklapiühenduse pooleks murda. Tegelikkuses aga ongi lisaseadme kinnitamisel pisut rohkem jõudu vaja rakendada. Ei pea muretsema, tasa ja targu lähenedes ei anna miski järele.

Lisaks näeb seadeldis puldi küljes välja viisakam kui esialgu tunduda võis. Kõige viimase märkusena mainin ära, et puldile kinnituv jublakas on pea kaalutu. Karp, mille sees see peidus oli, tundus esimest korda kätte võttes isegi raske, aga kaant avades selgus, et 90% selle kaalust kuulus kaasatulevale manuaalile.

Siiski pole tegemist ideaalse esemega. Kuna Dualshock 4 on niigi keskmisest puldist pisut väiksem ja kompaktsem, jäävad lapatsid pisut ebamugavalt sõrmede alla. Mida suuremad käed, seda ebamugavamaks olukord (ilmselgelt) muutub.

Seadme põhjas asub ka 3,5mm kõrvaklapiauk Foto: Sony

Puldi seljale jääb peale lisaseadme ühendamist üpriski vähe ruumi ning seega peavad sõrmed puhkama lapatsitel. Kuna aga tegemist on nuppudega, peab olema ettevaatlikum, et mitte valeliigutust teha.

On suhteliselt ilmselge, et DualShock 4 Back Button on Sony vastus Microsofti Xbox Elite pultide seeriale. Microsofti tooted lubavad kasutajal juhtkange vahetada ning annavad võimaluse puldi seljale lausa neli eraldi lapatsit kinnitada. Samas on tegemist äärmiselt kalli lisaseadmega. Sony lahendus on taskukohane ning lubab igat olemasolevat PlayStationi pulti funktsionaalsemaks muuta.