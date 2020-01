TOP 10 | Need on 2020. aastal ilmuvad videomängud, millel sa silma peal peaksid hoidma 

2020 on märkimisväärne ka selle poolest, et aasta lõpus jõuavad turule järgmise põlvkonna konsoolid PlayStation 5 ja Xbox (mille võimsam versioon saab lisanimeks Series X). Just viimasel ilmub ka uhiuus „Halo Infinite“ – üksikisikuvaates tulistamismäng, mis lubab naasta sarja juurte juurde. Samuti on selle õlgadel raske taak. Tuleb ju demonstreerida, milleks on „maailma kõige võimsam konsool“ võimeline. Kui uskuda seniseid videoid, võiksid mängijad olla igatahes ettevaatlikult optimistlikud.