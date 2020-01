Uudised KAS LÕPP ON LÄHEDAL? „Dota 2“ mängijanumbrid pole pikalt niivõrd madalad olnud Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:55 Jaga: M

Foto: Valve

Valve'i lipulaev, MOBA-žanrisse kuuluv „Dota 2“ on olnud aastaid Steami üks kõige populaarsem mäng. Nüüdseks on aga kuningas troonilt tõugatud. Nimelt on mäng langenud auku, kus see pole olnud 2014. aasta jaanuarist saadik.