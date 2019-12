TOP 10 | MOTIKAD, KOMMUNISTID JA ULAKAS HANI: need olid Õhtulehe lemmikmängud aastal 2019 

„Mulle meeldis „Baba is You“ seetõttu, et olen suur „programmeerimismängude“ fänn („7 Billion Humans“, „Human Resource Machine“ jne). Mida rohkem sa mängid, seda rohkem saad aru, kuidas mäng tegelikult töötab. Nii lõbus on minna tagasi esimestesse levelitesse, mida sa alguses alistada ei suutnud ja mõelda, et ma olen idioot, see on ju nii lihtne!“ – Deniss



MLB The Show 19

„Ma tean, et olen selles arvamuses üksi, aga „MLB The Show 19“ on pull mäng – glitchy AF, aga sai PS Plusist tasuta kätte ja tulemus on see, et mu naine on korduvalt kell kolm öösel kurjalt öelnud, et tule magama. Aga ma ei lähe, sest selles monotoonses nupuvajutuses ja home runi taga ajamises on midagi mõnusalt haaravat.“ – Viljar



Disco Elysium