Netflixi seriaal tõstis seiklusmängu „The Witcher 3“ populaarsuse kõigi aegade tippu 

Just viimast peetakse üheks parimaks märulirollikaks läbi aegade. 2015. aastal ilmunud teos on aga täna populaarsem kui kunagi varem ning seda tänu eelmainitud Netflixi sarjale.

Nimelt tundub, et nii mõnigi seriaali jälgija on Henry Cavilli poolt kehastatud nõidur Geralti seiklustest niivõrd palju innustust saanud, et soovivad nüüd neid ise kogeda. Selle tulemusena püstitati Steami platvormil rekord – „The Witcher 3: Wild Hunti“ mängis ühekorraga üle 94 000 inimese!