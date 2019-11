GAAS PÕHJAS! Mängude „Dirt Rally“ ja „F1“ looja Codemasters ostis ära „Project Cars“ arendaja 

Aastate jooksul on stuudio ustest väljunud terve trobikond häid võidusõidumänge, sealhulgas „Dirt Rally“ seeria, iga-aastased „F1“ mängud ning hiljuti uue alguse saanud „Grid“. Tundub, et nimistu saab peagi täiendust.

Nimelt andis Codemasters teada, et stuudio on ära ostnud automänguseeria „Project Cars“ looja, kelleks on Londonis pesitsev 150-pealine Slightly Mad Studios. Tehingu hinnaks on 30 miljonit dollarit.