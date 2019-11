TEINE TASE | Mida pakuvad Eesti mängud „Overstep“ ja „Death and Taxes“? 

Allan ja Sten on taaskord kahekesti jäetud, ent pole hullu, sest jututeemasid jätkub! Sten on käe külge pannud kodumaistele arvutimängudele „Overstep“ ja „Death and Taxes“. Koos Allaniga tehakse selgeks, kui head või halvad olid „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ning „Pokemon Sword & Shield“. Ja noh, muidugi pole kuhugi kadunud loll huumor.