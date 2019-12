KA PARIMAD EKSIVAD! Need 5 mängu on „GTA“ seeria looja suurimad „ämbrid“ 

Positiivseks võib pidada asjaolu, et vaid üks lehelt leiduv arvustus on üdini negatiivne. Kahjuks on valdav enamus neist ühel nõul – Wii peal leiduv lauatennisemäng on üdini keskpärane. Eelkõige heideti mängule ette, et selle Xbox 360 versioon on tunduvalt terviklikum, täpsem ja ilmselgelt ka kaunim.

„State of EmergFency“ panused on näiliselt kõrged – suurkorporatsioon rõhub inimesi, mis tähendab, et on aeg haarata relvad ja tutvustada äratõusnud pintsaklipslastele revolutsiooni mekki! Reaalsuses on tegemist aga kõigest monotoonse madistamismänguga, mille võitlussüsteem on suhteliselt üheülbaline. Kui oled ära näinud ühe missiooni... oled näinud neid kõiki. Isegi kõige kiitvamad kriitikud nendivad, et teos pole just kõige parem.