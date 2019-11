SAHINAD: „GTA“ seeria looja Rockstar Games töötab keskajal aset leidva mängu kallal 

Kui varasemalt ennustati, et stuudio teeb agaralt tööd kas „GTA 6“ või „Bully 2“ kallal, siis nüüd on puhuma hakanud uued tuuled, vahendab GamesRadar .

Selle põhjustajaks ühe Rockstari töötaja Pawas Saxena LinkedIn profiil, kuhu oli varasemalt märgitud, et mehe praeguseks ülesandeks on „luua orgaanilise viimistlusega modulaarseid keskkonnaelemente, järgides hoolikalt keskaegset arhitektuuristiili.“ Praeguseks on märge tema profiililt kadunud.