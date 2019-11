KAS OLED NÕUS? Just see tulistamismäng paneb Shroudi südame kiiremini tiksuma 

Shroud on endine professionaalne „CS:GO“ mängija, samuti on mees tänavu üpriski palju „Call of Duty: Modern Warfare'i“ mänginud. Tänu sellele on üksikvaates tulistamismängude žanr mehe jaoks mõnevõrra igavaks muutunud. Hiljuti avaldas Shroud, et siiski on veel üks teos, mis tema pulssi kiiremaks suudab muuta.

„Tarkov on ainus mäng, kus ma pingelisse olukorda sattudes reaalselt ka pinget tunnen. Ma igatsen seda tunnet ja seepärast ma Tarkovit nii väga armastangi.“ Alati aga nii hästi ei lähe, andis Shroud mõista: „Vahel on ka see s*tt tunne, kui sa kaotad võitluse, kui sa tegelikult ei peaks. Selle mänguga kaasneb nii palju emotsioone!“