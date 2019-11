Uudised KUUM KÕLAKAS: PlayStation 5 ilmub tuleva aasta novembris, hinnaks 500 dollarit Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:09 Jaga: M

Foto: Pixabay.com

Käime esmalt üle faktid, mida me juba kindlalt teame – Sony on ametlikult öelnud, et kompanii järgmise mängukonsooli nimeks on tõepoolest PlayStation 5 ning seade jõuab meieni 2020. aasta lõpus.