ARVUSTUS | Eesti stuudio „Disco Elysium“ on vaieldamatult üks käesoleva aasta ägedamaid mänge 

Kõike seda ja enamgi veel pakub oktoobri keskel ilmunud Eesti arvutimäng „Disco Elysium“. Tegemist on isomeetrilises vaates rollimänguga, milles mängija kehastub amneesia käes vaevlevaks politseiuurijaks. Segipekstud hotellitoas ärkaval mehel pole õrna aimugi, kes ta on ja kuidas ta sinna sattus. Need on küsimused, mis jäävad tahaplaanile, sest…