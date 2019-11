ÕL VIDEO JA GALERII | E-spordifestival HyperTown – tuleleegid, isesõitev buss ja B.A. Baracus 

E-spordi- ja elustiilifestival HyperTown on teist aastat järjest Tallinnasse jõudnud, et pealinna noori virtuaalsete teostega võrgutada. End Suurhalli ustest sisse pressides tervitab külastajat esimese asjana sissekäik e-spordilavale, kus erinevad võistkonnad erinevates mängudes erineva suurusega auhinnaraha nimel oma sõrmelihaseid pingutavad.

Õnneks on üritusel ka muud põnevat pakkuda. Ülejäänud saali peale on ära jagatud mitmed „putkad,“ kus võimalik erinevaid videomänge proovida, virtuaalreaalsusesse ära eksida, enda niigi suurt praktilise väärtuseta kraamikogu veelgi hiiglaslikumaks kasvatada või robotite omavahelist kaklust vaadata. Ühes nurgas mängitakse ilma pulti ja ekraani kasutamata. Vaja on vaid natuke pappi, plastikut ja reegleid. Jah, tegu on lauamängualaga.