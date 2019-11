TEINE TASE | Miks nii kallis? Seletame, kuidas kujunevad Eestis videomängude hinnad 

Sel nädalal on Allan ja Sten külla kutsunud Jan Risti, et rääkida, kuidas kujunevad Eestis videomängude hinnad. Lisaks lahatakse pikalt „Star Warsi“ mängude ajalugu ja uuritakse, miks tolle uue teose peategelane selline p*ssy on. Tagatipuks ei saa mehed üle sellest, et PS4 zombimäng Days Gone võitis Golden Joysticki auhinnagalal parima narratiivi tiitli.