PIDURID PEALE? Fännid kardavad, et Valve tappis seiklusmängu „In the Valley of Gods“ 

2017. aasta lõpus kuulutati välja oma järgmine teos, milleks seiklusmäng „In the Valley of Gods“, vahendab PC Gamer. Viimast korda tutvustati kõnealust mängu laiemale avalikkusele 2018. aasta aprillis. Umbes samal ajal teatati ka uudist, et stuudio on Valve'i poolt omandatud. Tollest hetkest alates saabus vaikus.

Nüüd, enam kui aasta hiljem, on fännid murelikuks muutunud. Üks terasem huviline on tähele pannud, et mitmed „In the Valley of Gods“ arendajad on eemaldanud oma Twitteris infost igasugused viited mängule ning märkinud selle asemel, et nad töötavad Valve'is.



Situatsioon tundub kahtlane, kuna arendajad, keda antud muudatus puudutab, olid Campo Santos üpriski tähtsal positsioonil. Samuti on teose esimene treiler kadunud Campo Santo isiklikult YouTube'i kanalilt.

Võimalik, et nood konkreetsed arendajad on mängu arendusportsessi juurest eemaldatud. Samuti on õhus variant, et „In the Valley of Gods“ pandi pausile ning endise Campo Santo meeskonnale anti ülesandeks hoopiski Valve'i enda legendaarne mängusari „Half-Life“, mille VR-is aset leidev teos värskelt välja kuulutati.