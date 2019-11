KAS TÕESTI? Hip-hop grupeering annab mõista, et „GTA 6“ ilmub juba tuleval aastal 

Küll aga on seekordne artikkel huvitav, kuna n-ö lekitajateks on mõnevõrra tuntud USA muusikud. Hip-hop duo City Morgue andis mõnda aega tagasi enda Instagrami lehel mõista, et nende loomingut võib kuulda „GTA“ mängus, mis ilmub 2020. aasta suvel. Kui fänn küsis, kas nende teadaandel on tõepõhi all, vastati neile napisõnaliselt: