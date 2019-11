GOOGLE STADIA | Videomängude tulevik on kohal, ent keegi pole sellega rahul 

Tegelikult leidis see aset märtsikuus, nüüd on teenus esimeste inimesteni jõudnud. Vastukaja on olnud aga mõnevõrra üllatav.

Kui Stadialt kate kisti, arvasid paljud, et sellest saab videomängude Netflix. Kasutaja maksab kuutasu ning saab selle eest ligipääsu tervele hunnikule videomängudele, mida saaks kogeda ilma mingi kindla seadme (v.a. pult) olemasoluta.

Praeguseks on teada, et Stadia kasutajad peavad mängud ükshaaval eraldi juurde ostma, samuti pakutakse tasulise teenusega (Stadia Pro, mis tagab voogedastuse 4K pildikvaliteedi ja 60 k/s) igal kuul ühte tasuta mängu. Esialgu plaanis Google koos Stadiaga välja anda vaid 12 mängu, ent kohese pahameeletormi tulemusena tõsteti see 22 peale.

Paar päeva enne ilmumist vastati Redditis inimeste kõige põletavamatele küsimustele, mille tulemusena selgus, et mitmed varasemalt lubatud omadused (võimalus oma lemmikstriimeriga koos mängida, saavutused jm.) ei jõua õigeks ajaks kohale. Samuti peab mänge läbi nutitelefoni ostma.

19. novembril kõlas avapauk. Internetti jõudsid mitmed arvustused välismaistelt videomänguportaalidelt. Pea kõik ütlesid ühest suust: „Tehnoloogia justkui toimib... ent üleüldine kogemus on pigem negatiivne.“

Forbesi ajakirjanik Paul Tassi kirjutas: „Võibolla alustasin oma katsetust skeptiliselt, ent olin valmis Stadiale võimalust andma. Kuid minu testimine oli algusest lõpuni katastroof ning probleem seisneb selles, et isegi kui see oleks veatult töötanud, mida see kohe kindlasti ei teinud, oli selle mudel eos hukule määratud.“