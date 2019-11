KÕLAKAS: Legendaarne mänguseeria „Half-Life“ saab 2020. aastal uue osa 

Muuhulgas räägitakse sellest, kuidas tegemist on eksklusiivselt VR-seadmetele loodud mänguga ning potentsiaalne ilmumisaken. Väidetavalt kuulutatakse teos välja detsembri alguses aset leidval auhinnagalal The Game Awards, kus teatatakse, et mäng ilmub 2020. aasta märtsis. Samuti jääb jutust mulje, et tegemist on (nagu seda olid ka seeria varasemad osad) üksikisikuvaates tulistamismänguga.