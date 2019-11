Järgmisel suvel ilmub Xboxile mäng, mille peategelaseks transsooline mees 

Üheks eesootavaks virtuaalseks teoseks on 2020. aasta suvel Xbox One'i ja PC peal ilmuv seiklusmäng „Tell Me Why“. Kolme episoodi pikkuse mängu peaosas on kaksikud Alyson ja Tyler, kellest viimane on ühtlasi ka üks väga vähestest transsoolistest peategelastest mängutööstuses.