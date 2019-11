TEINE TASE | Google'i uhiuus imetehnoloogia tundub iga päevaga aina väärtusetum 

Allan, Andri, Ragnar ja Sten tungivad sel nädalal lisaks kõrvadele ka te silmadesse. Uhiuues episoodis ei saa ülejäänud mehed aru, kuidas on Ragnar suutnud veeta 20 tundi „Death Strandingu“ tutorial alal. Sten on hämmingus Google Stadia üle, Andri uhkustab aga oma virtuaalsete rallitulemustega. Lisaks virisetakse Apple TV+ üle ning kiidetakse Disney+ esimest „Star Warsi“ sarja, mis on hangitud äärmiselt legaalsetel teedel.