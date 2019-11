ARVUSTUS | Kas „Death Stranding“ on PlayStation 4 omanikele kohustuslik mäng? 

Teos haaras tähelepanu esimesest hetkest alates. Alasti Norman Reedus surnud vaalu täis rannas beebit hoidmas. Kurjakuulutavad kehad taevas hõljumas. Mustad jäljed liival. „Mis kurat see on?“ ilmed mängurite nägudel. Aastate jooksul teatas Kojima, et „Death Stranding tutvustab maailmale uut žanrit. See on ühendamise mäng. Loodetavasti saate peale mängimist aimu, kuivõrd oluline on teiste inimestega sidemeid luua.“ Suured sõnad.

Nüüd on mäng lõpuks ometi meieni jõudnud. Sõrmed on puldil nuppe vajutanud ning virtuaalne Norman Reedus ekraanil selle tulemusena erinevaid tegevusi sooritanud ja ma pean nentima… et ma ei näe seda. Ma ei mõika uut žanrit, ei tunneta revolutsiooni. Täiesti võimalik, et seda ei pidanudki tulema. Võibolla me lihtsalt kujutasime selle tulekut ette. Tõenäoliselt mõtlesime „Death Stranding“ suuremaks, kui see tegelikult on.