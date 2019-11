Uudised „League of Legendsi“ suurturniiri võit läks Hiina tiimile, purustati Twitch.tv rekord Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:23 Jaga: M

Käesoleva sügise „League of Legendsi“ suurturniir League of Legends World Championship on selleks korraks läbi. Pariisis aset leidnud üritus oli mitmeski mõttes edukas.