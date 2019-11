KALLIS LÕBU! See „Monster Hunter“ kullast kujuke maksab kõigest 67 000 eurot 

Kuidas paremini näidata välja enda armastust mängu suunas? Õige, tuleks osta puhtast kullast Rathiani (koletis mängust) 15,5x11x7,5 cm mõõdus kujuke, mis läheb maksma 8,8 miljonit jeeni ehk keskmiselt 67 000 eurot. Kaalu on kujul 600 grammi.

Aga see pole veel kõik! Et kullatud koletis end su riiulil üksi tundma ei peaks, saab talle lisaks soetada hõbedast valmistatud sõbrakese. Hõbekarva Rathalose (taaskord koletis mängust) mõõtudeks on 15x15x7.5 cm ning kaaluks 840 grammi.