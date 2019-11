NINJA ON RAEVUS: kupatage need bot'id „Fortnite'ist“ minema! 

Ninja tegi vale valiku, tulistades bot'i suunas ning jäädes teise mängija käe läbi oma elust ilma. See aga vallandas raevu: „Võtke bot'id mängust välja! Vaadake seda idiooti!“

Peale tehisintelligentsi mõningast imiteerimist lisas mees: „Päriselt, see võis olla üks kõige tüütumaid bot'ikogemusi, mis mul on kunagi olnud! Me oleme professionaalsed mängurid, mul pole vaja oma statistikat polsterdada!“