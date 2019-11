Uudised SKANDAAL VIRTUAALSEL VÄLJAKUL: professionaalsed „FIFA“ mängijad tegid keelatud kokkuleppeid Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:05 Jaga: M

Foto: Electronic Arts

Jalgpallimängu „FIFA 20“ kommuuni on tabanud suur skandaal. Nimelt on avastatud, et mitmed osavamad e-pallurid on salaja omavahel kokkuleppeid teinud, et suurendada oma võitude tõenäosusprotsenti.