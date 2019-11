TEINE TASE | 2019. aasta kõige veidram mäng ajab kriitikud tülli 

Sten saab lõpuks ometi suud paotada iseseisva Hideo Kojima esimese mängu „Death Stranding“ teemal, mis on osutunud 2019. aasta veidraimaks teoseks. Samuti sai ta ühele poole „Call of Duty: Modern Warfare'i“ looga, mis nagu oli... ja ei olnud ka. Ragnar armus „A Plague Tale: Innocence'i“, Allan aga arvab, et „Luigi's Mansion 3“ on täitsa tore.