Uudised VÄRSKE VERI! Clement „Puppey“ Ivanov alustab järgmist hooaega uute tiimikaaslastega Toimetas Sten Kohlmann , täna, 13:42 Jaga: M

Puppey (vasakul) ja MidOne Foto: Kuvatõmmis

Eesti vaieldamatult edukaim e-sportlase Clement „Puppey“ Ivanovi „Dota 2“ meeskond Team Secret jäi tänavusel The International suurturniiril neljandale kohale. Hiljuti selgus, et selle vältimiseks on otsustatud tiimi nimekirjas muudatusi teha.