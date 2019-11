Täna ilmub „Red Dead Redemption 2“ PC-versioon. Mida sa peaksid sellest teadma? 

Mis see täpselt on?

„Red Dead Redemption 2“ on avatud maailmaga vestern, milles mängija kehastub Arthur Morganiks. Mees on lindpriide kamba üks liikmetest, kelle eesmärk on erinevate kelmustega piisavalt rikkaks saada, et seejärel kuritegeliku maailmaga hüvasti jätta. Ilmselgelt tekivad aga selle ülesande täitmisega probleemid.