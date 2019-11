Varia USKUMATU EDU! Eesti mäng „Disco Elysium“ pälvis veebilehelt Gamespot maksimumhinde Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:15 Jaga: M

Foto: ZA/UM

Gamespot on videomängudele pühendatud Ameerika veebileht, mis asutati 1996. aasta maikuus. Oma pika eluea jooksul on mängudele maksimumpunkte antud vaid 16 korda. Üheks teoseks, mis sellise au osaliseks saanud, on Eesti mängustuudio ZA/UM debüütteos „Disco Elysium“.