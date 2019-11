Blizzardi president „Hearthstone'i“ skandaalist: meil oli võimalus inimesed kokku tuua. Me ei saanud sellega hakkama 

„Me olime otsuse langetamises liiga kiired ning, mis veelgi hullem, me olime liiga aeglased, et teile asja selgitada,“ jätkas ta. Bracki sõnul tegi teda olukorra juures eriti kurvaks kaks asja: et Blizzard ei vastanud kõrgetele standarditele, mille nad ise endi jaoks on seadnud ning et nad ebaõnnestusid oma eesmärgis.