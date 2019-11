Video VIDEO | „Gears 5“ on ääretult kaunis, ent suhteliselt igav Level1.ee , täna, 13:27 Jaga: M



Sten näitab Siim-Arturile, kas ja kuidas on muutunud „Gears of War“ seeria. Hiljuti ilmunud viies osa on hüljanud pealkirja teise poole, küll aga jätnud (laias laastus) samaks mängitavuse.