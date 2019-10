TEINE TASE | Kuidas Tšernobõli radioaktiivses tsoonis ellu jääda 

Sten, Allan ja Ragnar on sel nädalal võidusõidumängu „Garfield Kart“ lummuses. Kuidas on võimalik, et üks virtuaalteos inimeste elu niivõrd palju paremaks muudab? Selle kõrval kahvatuvad nii uus „Modern Warfare“ kui ka „The Outer Worlds“, mis samuti jutuks tulevad. Tagatipuks on Allan ära eksinud Tšernobõli/Tšornobõli varemete vahele.