HÄVITAV HINNANG: fännid süüdistavad uut „Call of Duty“ mängu russofoobias 

Praegu on kasutajatepoolne koondhinne vaid 2,6 punkti 10-st.

Teose narratiiv keskendub võitlusele Vene vägedega, kes on sõdivad fiktiivse Lähis-Ida riigi Urzikstani mässulistega. Mässulistele ulatavad abikäe Ameerika ja Suurbritannia sõdurid ning üheskoos üritatakse pahadele venelastele ots peale teha.

Ühes stseenis näidatakse, kuidas venelased korraldavad mässuliste kodulinnale gaasirünnaku, seejärel jahib turske Vene soldat mööda maja taga kahte last (mängija on tol momendil kehastunud üheks neist ning tema ülesandeks on sõdur tappa).