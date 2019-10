Varia KUUM KOHTING! Tähista KFC tulekut tasuta arvutimänguga Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:12 Jaga: M

Foto: Psyop / KFC

On aeg rõõmustada, sest ülipopulaarne söögikoht KFC maabub lõpuks Maarjamaa rannale. Selle tähistamiseks on paras aeg ette võtta septembrikuus Steami jõudnud kohtingusimulaator „I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator“.