TEINE TASE | Aasta halvim mäng on selgunud? 

Sten ja Ragnar on sel korral külla kutsunud viimase kaksikvenna Henryku, kellega koos räägitakse pikalt ja laialt „Red Dead Redemption 2“ parimatest paladest – virtuaalsete hobuste varustusest! Sten ei ole absoluutselt rahul sellega, mida pakub „WWE 2K20“, Ragnar on lõpuks ometi „Disco Elysiumini“ jõudnud. Henryk aga kuulab, kuidas võetakse pulkadeks Golden Joystick Awards 2019 nominendid. Aasta Mäng 2019 hooaeg on alanud!