Varia „PARIMAD“ PALAD: maadlusmäng „WWE 2K20“ konkureerib 2019. aasta halvima tiitlile Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:02 Jaga: M

Foto: Visual Concepts / Take Two

Sõumaadluse lipulaev World Wrestling Entertainment ehk WWE hingab igal aastal Take Two-le kuklasse, et nende valvsa pilgu all valmiks järjekordne maadlusmäng. Juba aastaid on ette heidetud keskpärast kvaliteeti, ent tänavu mindi lati alt niivõrd madalalt läbi, et selleni poleks ulatunud isegi 10meetrise kepiga.