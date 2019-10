Eesti arvutimängu „Disco Elysium“ start on olnud ülimalt edukas 

Veebilehe SteamCharts andmetel on teost samal ajal korraga mänginud üle 5000 inimese, SteamSpy ennustab aga, et mängu omanike arv jääb kuskile 20 000 ja 50 000 vahele.

Kui võtta eelneva vahemiku madalaim ots ja korrutada see mängu hinnaga (39,99€), võime tuletada, et minimaalne (hüpoteetiline) kasum jääb kuskile 800 000 euro kanti (kui kasutada skaala teist otsa, oleks tehte tulemuseks 2 miljonit).

Küll aga saame kindlad olla kriitikute punktides. IGN pärjas teost 9,6 punktiga, mis on veebisaidi kõrgeim punktiskoor tänavu. PC Gamer jagas mängule 92 punkti, The Washington Post ning USgamer mõlemad 90 punkti.

Need on vaid mõned näited kiitvatest arvustustest. Veebisaidi Metacritic lehel ilutseb hetkel koondhinne 92 (14 arvustuse põhjal). See teeb „Disco Elysiumist“ kõrgeimalt hinnatuma PC mängu aastal 2019.