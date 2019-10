TOMATI... MISASI? Rõlge nimega mängude kiirläbija peab enne suurüritust tiitlit vahetama 

Järgmine AGDQ leiab aset juba jaanuarikuus, mis tähendab, et kava koostamise kallal nähakse korralikult vaeva. Pole ka imestada, sest iga järgneva üritusega (suveti toimub ka Summer Games Done Quick) purustatakse rekordeid. Heategevuse raames korraldatakse korjandusi, mis pidevalt miljonite dollarite piire purustavad.

Jaanuari ürituse sujuvuse tarbeks peab üks osalejatest aga ära muutma oma kasutajanime, vahendab Kotaku. Nimelt on ühe kiirläbija alter ego'ks Tomatoanus ehk maakeeli... Tomatipärak. Mees on varasemalt tolle nime all osalenud vähemalt kuuel korral, ent tema sooritused on tema nimevaliku tõttu arhiveerimata jäänud.