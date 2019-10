„Fortnite: Chapter 2“ on kohal, ent Tfue ja Dr DisRespect ennustavad selle surma. Miks? 

Dr DisRespect on Tfuega samas paadis: „Mul on tunne, et see mäng ei kesta enam kaua. See on kohutav.“ Mees sellega ei piirdunud, vaid jätkas: See mäng sureb. Uskuge mind. See on olnud suremas juba mõnda aega. Ma ei tea, kas te nägite eelmise hooaja numbreid. Sellest ei piisa, et tagasi tuua hiilgeajad. See on liikumas allamäge. Uskuge mind.“