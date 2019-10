VÕRDSED REEGLID: Hongkongi e-sportlasele toetust avaldanud ameeriklased said oma karistuse kätte 

Valdav enamus nägi kompanii otsuses üritus enda Hiina investoritele meele järele olla. Oma pahameele väljendamiseks said ameeriklastest küberatleedid sarnase tembuga hakkama. Nemad jäid aga tähelepanuta ning inimeste raev kasvas.

Nüüd aga on American University liikmed samuti oma karistuse kätte saanud, vahendab Kotaku. Meeskonna liige Casey Chambers teatab rõõmuga, et tiim on saanud 6kuulise mängukeelu. Täpselt sama kaua peab eemal olema ka Ng Wai (tema esmane mängukeeld oli aastane, ent hiljem otsustas Blizzard seda vähendada).

Chambersi sõnul on tal hea meel näha, et reeglid kehtivad kõigi jaoks võrdselt, olgugi et otsuse vastu võtmine võttis niivõrd kaua aega.