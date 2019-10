Täna ilmub Eesti mängustuudio ZA/UM esikteos „Disco Elysium.“ Mida sa selle kohta teadma peaksid? 

Jah, „Disco Elysium“ on loodud sellisena, et täieliku elamuse saamiseks peab seda mitu korda läbi mängima. Ühel korral võid valida äärmiselt intelligentse arhetüübi, kes närib läbi ka kõige suuremad mõistatused, teisel korral aga jõujuurika, kelle kupli all ulub küll tuul, ent kes lahendab probleeme rusikatega. Tänu sellele avanevad erinevad võimalused, erinevad dialoogijupid ning need kõik võivad mõjutada sinu mängu ka hilisemates staadiumites.

Samuti saad valida, millise lähenemisega politseinik sa oled. Kas sa seisad õigluse poolel või võtad vastu altkäemaksu? Kas oled äärmiselt hoolas ja tähelepanelik või pigem mõtled uue veinipudeli ostmisele. Tagatipuks saad kujundada ka enda stiili, sest mängumaailm on tulvil erinevatest rõivaesemetest.

Kas mõtlema ka peab?

Jah. Mängus on selleks lausa eraldi mehaanika, mida loojad ise mõttekabinetiks kutsuvad. Aeg-ajalt torkavad sulle vestluste tulemusel (või muul moel) pähe mõtted, mis tuleb n-ö küpsema panna. Kui mõtted formuleeruvad, annavad need sulle vajalikke teadmisi, et näiteks erinevaid situatsioone lahendada.

Ja noh, juhtumite lahendamise puhul tuleb ka iseenda mõttetöö kasuks!



Kui pikk see mäng on?