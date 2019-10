„FORTNITE'I“ FENOMEN: Miljonid inimesed jõllitavad virtuaalset musta auku 

13. oktoobri õhtul leidis aset järjekordne mängusisene suursündmus. Varasemalt on ajalõhed kukutanud saarele viikingite külasid, kaardi keskel on omavahel madistanud suur robot ja koletis ning palju muud säärast.



Sel korral lendas aga taevasse suur rakett, mis taevakuplisse suure mõra tekitas ning mis päädis sellega, et kaardi keskele kukkus suur meteoor. Plahvatuse tagajärjel tekkis aga must auk, mis absoluutselt kõik endasse imes. Kui mäng hetkel käima panna, vaatabki peale laadimisekraanide inimestele vastu üks tilluke must auk.