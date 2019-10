TOPELTSTANDARD? Hongkongi e-sportlast karistanud Blizzard pigistas ameeriklaste puhul silma kinni 

Kummastav on kogu olukorra juures aga asjaolu, et Blizzard otsustas vaikida. Kompanii sõnul eksis Ng Wai turniiri ametlike reeglite vastu, kui karjus matšijärgse intervjuu ajal: „Vabastage Hongkong, meie aja revolutsioon!“ Sisuliselt sama tegevuse eest (v.a. karjumine) Ameerika tudengeid aga ei karistatud.

Sellest hoolimata otsustas American University meeskond protesti tähe all edasisest turniirist vabatahtlikult loobuda, viidates justnimelt Blizzardi topeltstandardile. „Blizzardist on äärmiselt silmakirjalik karistada blitzchungi, aga mitte meid,“ ütlesid tiimi liikmed USgamerile, „See näitab, et kohe, kui sõnum Hiina pilgu ette ei jõua, pole tähtis, kas selle sisu on poliitiline või mitte.“