TEINE TASE | „Fortnite“ – kas tõesti virtuaalne kokaiin? 

Allan ja Sten on sel nädalal kahekesti jäetud. See aga ei tähenda, et jututeemasid ei jaguks. Kuulutati lõpuks ometi välja ju „Red Dead Redemption 2“ PC-versioon, Blizzard on hakkama saanud elusuure prohmakaga ning Epic Games tegi väidetavalt „Fortnite'i“ äärmiselt sõltuvust tekitavaks. Lisaks räägitakse viimase aja kõige popimatest mobiilimängudest ja nende probleemidest.