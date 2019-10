PARAS PALK? Blizzardi fännid kutsuvad kõiki üles kompaniid boikoteerima 

Chung „blitzchung“ Ng Wai karjus pühapäeval toimunud matšijärgse intervjuu ajal: „Vabastage Hongkong, meie aja revolutsioon!“

Blizzard väitis, et Ng Wai käitumine läks vastuollu liiga reeglitega, ent paljud fännid leidsid, et arendaja üritas hoopiski Hiinale meele järele olla (Blizzard kuulub osaliselt Hiina investoritele). Enda pahameelt on üles näidatud mitmel erineval viisil, samuti kutsuvad inimesed teisi üles Blizzardit ja nende loomingut boikoteerima.

Pettunud on ka paljud Blizzardi töötajad. Firma väärtused sisaldavad muuseas slõuganeid „Mõtle globaalselt“ ja „Iga hääl loeb“. Mõlemad neist on loetletud nii kompanii kodulehel kui ka graveeritud nende kontorihoone ees asuva suure skulptuuri kompassile. Kujul asuvad kõnealused sõnumid on aga töötajate poolt kinni kleebitud.



Peale seda, kui uudis Ng Wai karistamisest avalikkuse ette jõudis, muudeti mitmed Blizzardi Redditi leheküljed privaatseks. Nüüdseks on need taas lahti tehtud, ent kasutajate pahameelt see ei leevenda. Pigem nähakse selleski katset sõnavabadust piirata.

Mitmed Blizzardi praegused ja endised fännid otsivad aga viise, kuidas enda toodete eest raha tagasi saada või lihtsalt katkestavad mängutellimusi ja/või lõpetavad Blizzardi mängude mängimise.