Video VIDEO | Nintendo Switch Lite – Kas peaksid ostma ja kellele on see mõeldud? Level1.ee , täna, 12:46 Jaga: M

Foto: Level1.ee

Mis asi on Nintendo Switch Lite? Mille poolest erineb see kaks aastat tagasi ilmunud konsoolist? Kes on seadme sihtgrupp? Üritame nendele küsimustele vastuse leida!