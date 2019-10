TEINE TASE | Kas uus Xbox hakkab jälgima su intiimpiirkonda? 

Eesti mäng „Disco Elysium“ ilmub vähem kui kahe nädala pärast ning Sten on saanud seda juba proovida. Kuula tema muljeid ning otsusta, kas kõnealune detektiivirollikas on sinu jaoks! Samuti kõlavad sahinad, et nii PlayStation 5 kui ka Xbox Scarlett hakkavad omama striimimist hõlbustavaid kaameraid, mis võivad jälgima hakata mängijate intiimsemaid piirkondi. Lisaks teemadeks „Link's Awakening“, „Overwatch“, „Destiny 2: Shadowkeep“, „Jokkeri“ film ja palju muud.