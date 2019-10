Uudised HALB ÜLLATUS: vigastusest taastuv Kevin Tarn lükati meeskonna poolt pingile Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:41 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis (https://www.instagram.com/kevintarn/)

Professionaalne eestlasest „CS:GO“ mängija Kevin „HS“ Tarn andis möödunud nädalal enda Twitteris teada, et sattus õnnetusse ning järgnevad päevad veetis nooruk haiglas. Vähem kui nädal aega hiljem teatas tema praegune meeskond GamerLegion, et eestlane on algviisikust välja arvatud.