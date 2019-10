Uudised KLÕPS! Evil Geniuses noppis ESL One New York „CS:GO“ turniiril kindlalt esikoha Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:11 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis (Instagram: officialtarik)

E-sportlastel palju puhata ei lasta. Agarad küberatleedid rändavad mööda maailma ringi ning aina võtavad uutest turniiridest osa. „CS:GO“ mängijad said hiljuti kokku suure lombi taga, kui leidis aset ESL One New York.